По данным аналитиков Сбера, объем льготного кредитования сибирских фермеров вырос на 40 % в 2025 году. Объем поддержки превысил 5 млрд рублей.

С начала текущего года спрос на льготное кредитование аграриев Сибири вырос на 43 %. Объем поддержки отрасли в сегменте малого предпринимательства к началу лета превысил 5,18 млрд рублей. Такие данные приводят аналитики Сбера.

К примеру, в Новосибирской области финансирование фермерских хозяйств в банке по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ увеличилось более чем вдвое, превысив 1 млрд рублей. Почти в полтора раза вырос объем поддержки алтайских аграриев, превысив 2,3 млрд рублей. Также немногим меньше, 1 млрд рублей, получили хозяйства Омской области, что на 28 % больше, чем годом ранее.

– Поддержка сибирских аграриев – важное направление нашей работы. Сбер традиционно является одним из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство и надежным партнером для всей отрасли. Мы понимаем, как важно своевременно подставить кредитное плечо, и существенно нарастили объемы финансирования в период весенних полевых работ, – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Уточним, что программа льготного кредитования агропромышленного комплекса предполагает финансирование как текущей деятельности аграриев, так и реализацию инвестиционных проектов. При этом сумма инвестиционного финансирования не ограничена, а срок кредитования может составлять от 2 до 15 лет. На текущую деятельность можно получить в кредит на льготных условиях до 1 млрд рублей (в пределах максимальных лимитов субъектов РФ) сроком до 12 месяцев.