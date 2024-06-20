Омск-Информ
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·Общество

Время их работы изменили из-за дождливой погоды.
В связи с непогодой в омских парках изменили график работы аттракционов. Сегодня покататься на них можно будет с 12:00.
Отметим, что обычно аттракционы в Советском парке и парке имени 30-летия ВЛКСМ работают с 11:00. Покататься на них можно до 21:00.
Отметим, что дождливая погода в Омской области сохранится до конца недели. Синоптики обещают также сильный ветер и грозы.
·Общество

Время их работы изменили из-за дождливой погоды.
В связи с непогодой в омских парках изменили график работы аттракционов. Сегодня покататься на них можно будет с 12:00.
Отметим, что обычно аттракционы в Советском парке и парке имени 30-летия ВЛКСМ работают с 11:00. Покататься на них можно до 21:00.
Отметим, что дождливая погода в Омской области сохранится до конца недели. Синоптики обещают также сильный ветер и грозы.