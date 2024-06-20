Омск-Информ
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·Общество

Несмотря на осадки, в регионе установилась жаркая погода.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС озвучили прогноз погоды  на четверг, 20 июня. По данным специалистам ожидает теплая погода. Ночью +12…+17 градусов, днем +26…+31 градусов.

При этом весь день будут идти дожди различной интенсивности, днем с грозой. Кроме того, вероятен порывистый южный ветер в дневные часы.

В пятницу дожди продолжатся. При этом столбик термометра поднимется до +33 градусов.

·Общество

Несмотря на осадки, в регионе установилась жаркая погода.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС озвучили прогноз погоды  на четверг, 20 июня. По данным специалистам ожидает теплая погода. Ночью +12…+17 градусов, днем +26…+31 градусов.

При этом весь день будут идти дожди различной интенсивности, днем с грозой. Кроме того, вероятен порывистый южный ветер в дневные часы.

В пятницу дожди продолжатся. При этом столбик термометра поднимется до +33 градусов.