Объекты были построены более века назад, в 1900-е годы, и являются частью исторического наследия Калининграда.

Объекты были построены более века назад, в 1900-е годы, и являются частью исторического наследия Калининграда.

Омский предприниматель Александр Некипелов приобрел на торгах несколько старинных зданий в Калининграде, включая комплекс, который входит в объект культурного наследия.

Приобретенный комплекс включает в себя 4-этажное административно-производственное здание, цеха, производственные здания, проходную, компрессорную и трансформаторную подстанцию. Эти здания были построены более века назад, в 1900-е годы, и являются частью исторического наследия Калининграда. Имущество принадлежало местному ОАО «Система» и было выставлено на торги в рамках банкротства компании, сообщает «Новый Омск». Александр Некипелов стал единственным участником аукциона, заплатив за комплекс 156,7 млн рублей.

В Омске предприниматель занимается строительством жилых домов. Его ООО «Сибирский строитель» активно работает над несколькими проектами, в том числе возводит микрорайоны «Волна» и «Енисейский». Согласно данным сервиса Rusprofile, Некипелову принадлежат также другие компании, занимающиеся строительством и управлением недвижимостью, такие как «Северное Сияние», «Омск-Ритейл», «Строй-Индустрия», «Руслайн 2005», «Глобус».