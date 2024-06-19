На это выделили 7,7 млн рублей, что позволит наградить больше педагогов.

На это выделили 7,7 млн рублей, что позволит наградить больше педагогов.

В этом году власти Омской области увеличили число конкурсов для педагогов, победителям и призерам которых выплатят губернаторские премии. Как сообщил министр образования Иван Кротт, премии будут давать по итогам конкурсов «Наставник + молодой педагог = команда», «Современный омский педагог», «Дебют» и «Лидер в образовании»

Размер выплат составит от 20 до 100 тыс. рублей. В этом году на премии из бюджета выделили 7,7 млн рублей.

Отметим, что в апреле премии губернатора от 50 до 500 тыс. рублей уже получили победители и призеры региональных этапов конкурсов профмастерства «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Педагог-психолог России» и «Учитель-дефектолог России».