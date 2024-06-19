Омские депутаты признали неудовлетворительной работу администрации по подготовке к отопительному сезону.

Омские депутаты признали неудовлетворительной работу администрации по подготовке к отопительному сезону.

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Омского городского совета депутаты продолжительно спорили по поводу минувшего отопительного сезона и подготовки к следующему.

По словам гендиректора АО «Тепловая компания» Владимира Дмитриева, причинами аварий минувшей зимой стали резкие перепады температур, которые привели к разрыву трубопроводов. И заверил, что гидравлические испытания нынешним летом позволят минимизировать количество ЧП в следующем отопительном периоде.

В свою очередь, депутаты обнародовали свои аргументы в пользу того, что подготовка к отопительному сезону в городе оставляет желать лучшего. Так, Юрий Арчибасов рассказал, как на его избирательном округе компания «Теплогенерирующий комплекс» оповестила жителей домов, что прекращает подачу тепла из-за высокого износа тепловых сетей.

– ТГКом дословно пишет, что сетям 30 лет и нецелесообразно отапливать следующий год. Люди пришли, их трясет, спрашивают: «Что делать?», – недоумевал депутат.

На что первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков обещал разобраться в этом вопросе вместе с прокуратурой.

Тогда как депутат Юрий Козловский призвал признать неудовлетворительной работу городской администрации. Директор «Тепловой компании» парировал, что 68 % износ сетей случился не одномоментно. В результате спора выяснилось, что на ремонт трубопроводов требуется порядка 1 млрд рублей. Таких средств у ресурсоснабжающих организаций нет. У Аркадия Лунева даже возникли опасения, что если средств на ремонт не появится, то дома придется отапливать буржуйками. Наконец исполняющий обязанности главы комитета Андрей Никитин подвел черту под обсуждениями.

– Понимаем, что ресурс советских трубопроводов исчерпан. Возможно, надо перестать благоустраивать парки и ремонтировать дороги, а начать приводить в порядок отопление. А то получится как в Казахстане: заморозим целый город. И перепуганный народ поедет в Краснодар, – сказал Никитин.

В итоге депутаты признали неудовлетворительной работу городской администрации по подготовке в прошедшему отопительному сезону, подготовить к следующему заседанию горсовета письмо к губернатору Виталию Хоценко с просьбой выделить 1 млрд рублей на ремонт сетей. А подготовку к следующему отопительному сезону договорились повторно обсудить через месяц.