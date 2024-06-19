Ранее Ильшат Чанышев занимал пост первого заместителя начальника ведомства.

Ранее Ильшат Чанышев занимал пост первого заместителя начальника ведомства.

Вчера, 18 июня, распоряжением 167-рк Ильшат Чанышев назначен начальником Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области. С чиновником заключен контракт на один год без испытательного срока.

До получения этой должности Чанышев с ноября прошлого года работал первым заместителем начальника ведомства. Интересно, что в 2010–2013 годах специалист трудился в администрации Ямало-Ненецкого округа с нынешним омским губернатором Виталием Хоценко.

Бывшего начальника Главного управления Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько сейчас судят в Советском райсуде за превышение должностных полномочий.