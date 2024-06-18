Ирина Усик обнаружила гнездо в четырьмя новорожденными птенцами у себя на балконе. Птицы остались жить в семье.

Ирина Усик обнаружила гнездо в четырьмя новорожденными птенцами. Птицы остались жить в семье.

Омичка Ирина Усик «усыновила» сразу четырех только что вылупившихся воробьят. Об этом сообщает в телеграм-канале медиа «Трамплин».

Ирина нашла гнездо с четырьмя новорожденными птенцами на своем балконе при подготовке к капитальному ремонту. Стоит отметить, что сейчас вес воробьят уже 2-3 грамма, их необходимо кормить каждые полтора часа, с 5 утра до 23 часов, из инсулинового шприца. В качестве корма птенцам идеально подошла смесь из измельченной травы, яйца, пшена, говядины и аптечного кальция.

Ирина рассказала, что малыши уже подросли, окрепли, почти полностью оперились и начали махать крылышками. Птенцы останутся жить в семье, они даже узнают свою спасительницу по голосу.