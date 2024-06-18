Средняя сумма кредита на такие устройства составила 62 250 рублей.

Средняя сумма кредита на такие устройства составила 62 250 рублей.

МТС Банк провел исследование, чтобы выяснить, какие товары россияне предпочитали приобретать в кредит этой весной. Анализ обезличенных данных показал, что мобильные телефоны и электроника оставались на пике популярности, с долей в 24,9 и 16,1% соответственно. Это неудивительно, учитывая стремительное развитие технологий и постоянное обновление гаджетов.

Данные аналитического агентства Frank RG также показали, что объем POS-кредитов, выданных российскими банками весной 2024 года, оставался на уровне предыдущего года. Даже повышение ключевой ставки Банка России более чем в два раза, с 7,5 до 16 %, не сдержало спрос на кредиты в точках продаж.

Самой востребованной категорией товаров, на которые брали POS-кредиты весной 2024 года, стали мобильные телефоны, с долей в 24,9 %. Средняя сумма кредита на такие устройства составила 62 250 рублей. На втором месте оказалась электроника, средний чек которой составил 36 730 рублей. Особую популярность в этой категории получили аудио- и видеотехника.

Тройку лидеров по покупкам в кредит закрыла бытовая техника, с долей в 12,4 %. Средняя стоимость приобретения была около 36 230 рублей. Среди наиболее востребованных товаров в этой категории оказались стиральные машины, холодильники и микроволновые печи.

Также стоит отметить, что аксессуары и гаджеты, такие как гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и другие, пользовались популярностью, составляя 7,2 % от общего объема POS-кредитов. Мебель занимала 6,1 % рынка, средний чек на мебельные покупки достигал 92 950 рублей, в то время как на аксессуары и гаджеты приходилось в среднем 3600 рублей.