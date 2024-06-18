Средняя сумма кредита на такие устройства составила 62 250 рублей.
МТС Банк провел исследование, чтобы выяснить, какие товары россияне предпочитали приобретать в кредит этой весной. Анализ обезличенных данных показал, что мобильные телефоны и электроника оставались на пике популярности, с долей в 24,9 и 16,1% соответственно. Это неудивительно, учитывая стремительное развитие технологий и постоянное обновление гаджетов.
Данные аналитического агентства Frank RG также показали, что объем POS-кредитов, выданных российскими банками весной 2024 года, оставался на уровне предыдущего года. Даже повышение ключевой ставки Банка России более чем в два раза, с 7,5 до 16 %, не сдержало спрос на кредиты в точках продаж.
Самой востребованной категорией товаров, на которые брали POS-кредиты весной 2024 года, стали мобильные телефоны, с долей в 24,9 %. Средняя сумма кредита на такие устройства составила 62 250 рублей. На втором месте оказалась электроника, средний чек которой составил 36 730 рублей. Особую популярность в этой категории получили аудио- и видеотехника.
Тройку лидеров по покупкам в кредит закрыла бытовая техника, с долей в 12,4 %. Средняя стоимость приобретения была около 36 230 рублей. Среди наиболее востребованных товаров в этой категории оказались стиральные машины, холодильники и микроволновые печи.
Также стоит отметить, что аксессуары и гаджеты, такие как гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и другие, пользовались популярностью, составляя 7,2 % от общего объема POS-кредитов. Мебель занимала 6,1 % рынка, средний чек на мебельные покупки достигал 92 950 рублей, в то время как на аксессуары и гаджеты приходилось в среднем 3600 рублей.