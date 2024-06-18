Городские власти намереваются хоронить усопших в Омском районе. Но нужно строить кладбище. И не одно.

Городские власти намереваются хоронить усопших в Омском районе. Но нужно строить кладбище. И не одно.

В среду, 19 июня, на комитете Омского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства планируется обсудить выделение участков под новые кладбища.

Согласно документам, попавшим в распоряжение «Омск-информа», в черте города сейчас хоронить проблематично по двум причинам: из-за дефицита мест на действующих погостах и необходимости соблюдения санитарных требований. В Генплане указано, что увеличение площади кладбищ предполагается за счет территорий Омского района.

Но и тут есть масса нюансов. В Надеждинском и Морозовском сельских поселениях, куда направили обращения сотрудники департамента городского хозяйства, не пошли навстречу планам мэрии.

– От администрации Надеждинского сельского поселения поступил отрицательный ответ. От администрации Морозовского сельского поселения ответ не поступил. В связи с чем направлено повторное обращение по указанному адресу, – говорится в пояснительной записке, адресованной председателю профильного комитета Сергею Фролову.

Тогда администрация города совместно с администрацией района решили, что новое кладбище появится на территории Андреевского сельского поселения. Однако для его строительства потребуется 3–5 лет. А места на существующих погостах катастрофически заканчиваются. Необходимо не одно, а два кладбища.

– Учитывая статистику захоронений на муниципальных кладбищах Омска в предыдущие годы, размещение одного нового кладбища на территории Омского района является недостаточным, – указано в документе.

В качестве довода в пользу строительств погостов за городом приводится то обстоятельство, что «Комбинат специальных услуг», контролирующий муниципальные кладбища, обязали по суду установить санитарно-защитные зоны. На исполнение этого решения необходимо 19 млн рублей. Таким образом муниципальные похоронщики дают понять, что строить кладбища не на что.

Животрепещущий вопрос дефицита мест для захоронения депутатам предстоит обсудить уже завтра, в режиме реального времени.