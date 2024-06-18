Хозяин «Тойоты-Ленд-Крузер» оставил иномарку на территории скотобойни, а сам уехал в отпуск. Пока его не было, на машине катался чужой.

Хозяин «Тойоты-Ленд-Крузер» оставил иномарку на территории скотобойни, а сам уехал в отпуск. Пока его не было, на машине катался чужой.

В Полтавском районе местная полиция завершила расследование уголовного дело по факту угона автомобиля «Тойота-Ленд-Крузер». Инцидент произошел в селе Воронцовка. К хозяину местной скотобойни приехал из Омска 40-летний сын. Погостив у родителей, мужчина улетел в отпуск, а машину поставил на территории отцовского предприятия.

Когда омич вернулся за иномаркой, местные жители рассказали ему, что на его автомобиле по селу катался неизвестный человек. После этого хозяин машины написал заявление об угоне. Как выяснили полицейские, «тойотой» пользовался 27-летний работник скотобойни.

– Работник знал, что в сторожке хранятся ключи от автомобиля. Молодой человек дождался, когда охранник отлучится на обход территории, взял ключи и уехал кататься на чужом транспортном средстве. Около трех часов спустя вернул автомобиль уже проверенным способом. В дальнейшем не выходил на работу и не отвечал на звонки, – сообщили в пресс-службе УМВД.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В ближайшее время его рассмотрит суд.