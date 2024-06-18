Здесь с удовольствием проводили время и дети, и взрослые. Но некоторые люди, похоже, находят удовольствие в разрушении.

Здесь с удовольствием проводили время и дети, и взрослые. Но некоторые люди, похоже, находят удовольствие в разрушении.

В одном из райцентров Омской области – Исилькуле вандалы сломали фонтан. Как сообщили в паблике администрации города, произошло это в ночь с 15 на 16 июня.

В этом месте на площади перед администрацией всегда с удовольствием проводят время дети и подростки. Да и взрослым нравится любоваться на фонтаны с подсветкой.

Но, похоже, некоторым людям больше нравится разрушать.

– Все мы – исилькульцы – хотим жить в красивом, благоустроенном городе. Но этого нельзя добиться без общих усилий. Уважаемые земляки! Давайте вместе беречь то, что у нас есть! – эмоционально призывает администрация Исилькуля.

Фонтаны на городской площади начали работу 24 мая. Как видим, с этого момента не успело пройти и месяца.