«Газпром межрегионгаз Омск» проведет комплексную проверку работы узлов измерения расхода газа на котельных в Омске и 23 районах области.

«Газпром межрегионгаз Омск» проведет комплексную проверку работы узлов измерения расхода газа на котельных в Омске и 23 районах области.

Метрологи «Газпром межрегионгаз Омск» приступили к проверке узлов измерения расхода газа на 291 котельной теплоснабжающих организаций в Омске и 23 районах Омской области. Как пояснили в компании, эта работа проводится в рамках подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Специалисты должны проверить работоспособность средств измерений и достоверности показаний потребляемых объемов газа.

Сейчас метрологи ведут проверки на котельных в Омске, а с 20 июня начнут работу в районах области. В первую очередь они проверят оборудование на котельных в Павлоградском, Шербакульском и Называевском районах.

– Наряду с обычными, мы впервые будем проверять интеллектуальные узлы измерения расхода газа, установленные нашими потребителями в текущем году. В частности, в Азовском районе. Все больше потребителей из категории ТСО выбирают такие приборы, учитывая преимущества: расширенный диапазон измерений и передача показаний на сервер поставщика по беспроводным каналам, – рассказал начальник отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.

Добавим, что проверка узлов учета газа на котельных завершится до 15 сентября.