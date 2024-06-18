Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

«Газпром межрегионгаз Омск» проведет комплексную проверку работы узлов измерения расхода газа на котельных в Омске и 23 районах области.

Метрологи «Газпром межрегионгаз Омск» приступили к проверке узлов измерения расхода газа на 291 котельной теплоснабжающих организаций в Омске и 23 районах Омской области. Как пояснили в компании, эта работа проводится в рамках подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Специалисты должны проверить работоспособность средств измерений и достоверности показаний потребляемых объемов газа.

Сейчас метрологи ведут проверки на котельных в Омске, а с 20 июня начнут работу в районах области. В первую очередь они проверят оборудование на котельных в Павлоградском, Шербакульском и Называевском районах.

– Наряду с обычными, мы впервые будем проверять интеллектуальные узлы измерения расхода газа, установленные нашими потребителями в текущем году. В частности, в Азовском районе. Все больше потребителей из категории ТСО выбирают такие приборы, учитывая преимущества: расширенный диапазон измерений и передача показаний на сервер поставщика по беспроводным каналам, – рассказал начальник отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.

Добавим, что проверка узлов учета газа на котельных завершится до 15 сентября.

·Общество

«Газпром межрегионгаз Омск» проведет комплексную проверку работы узлов измерения расхода газа на котельных в Омске и 23 районах области.

Метрологи «Газпром межрегионгаз Омск» приступили к проверке узлов измерения расхода газа на 291 котельной теплоснабжающих организаций в Омске и 23 районах Омской области. Как пояснили в компании, эта работа проводится в рамках подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. Специалисты должны проверить работоспособность средств измерений и достоверности показаний потребляемых объемов газа.

Сейчас метрологи ведут проверки на котельных в Омске, а с 20 июня начнут работу в районах области. В первую очередь они проверят оборудование на котельных в Павлоградском, Шербакульском и Называевском районах.

– Наряду с обычными, мы впервые будем проверять интеллектуальные узлы измерения расхода газа, установленные нашими потребителями в текущем году. В частности, в Азовском районе. Все больше потребителей из категории ТСО выбирают такие приборы, учитывая преимущества: расширенный диапазон измерений и передача показаний на сервер поставщика по беспроводным каналам, – рассказал начальник отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.

Добавим, что проверка узлов учета газа на котельных завершится до 15 сентября.