Вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании горсовета. На переходном этапе для пассажиров предусмотрели скидки.

Вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании горсовета. На переходном этапе для пассажиров предусмотрели скидки.

На ближайшем комитете Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры будет рассматриваться вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Провозную плату намерены поднять сразу на 10 рублей.

Сегодня омичи платят в автобусах, троллейбусах и трамваях 25 рублей при использовании карт и 30 рублей наличкой. С 1 июля плата увеличится до 35 и 40 рублей соответственно. При этом пока неизвестно, сколько будут платить пассажиры льготных категорий – школьники, студенты и пенсионеры.

Чтобы уменьшить финансовую нагрузку на пассажиров, мэрия договорилась с банками о скидке в размере 8 рублей при оплате проезда через систему быстрых платежей. Акция будет действовать с 17 июня до 30 сентября. В салонах электрического транспорта начали появляться NFC-таблички. После завершения тестирования всего сервисного функционала к ним присоединятся и автобусы.