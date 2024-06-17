Вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании горсовета. На переходном этапе для пассажиров предусмотрели скидки.
На ближайшем комитете Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры будет рассматриваться вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Провозную плату намерены поднять сразу на 10 рублей.
Сегодня омичи платят в автобусах, троллейбусах и трамваях 25 рублей при использовании карт и 30 рублей наличкой. С 1 июля плата увеличится до 35 и 40 рублей соответственно. При этом пока неизвестно, сколько будут платить пассажиры льготных категорий – школьники, студенты и пенсионеры.
Чтобы уменьшить финансовую нагрузку на пассажиров, мэрия договорилась с банками о скидке в размере 8 рублей при оплате проезда через систему быстрых платежей. Акция будет действовать с 17 июня до 30 сентября. В салонах электрического транспорта начали появляться NFC-таблички. После завершения тестирования всего сервисного функционала к ним присоединятся и автобусы.