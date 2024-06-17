Речь идет о зеленой зоне в районе остановки «Улица Рабиновича».

Речь идет о зеленой зоне в районе остановки «Улица Рабиновича».

В среду, 19 июня, на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования в Омском городском Совете депутаты планируют обсудить изменения правил землепользования и застройки. Среди прочего владелец участка площадью в 1,4 тыс. кв. м в границах Красного Пути и Волочаевской, ООО «Загородный-2» бизнесменов Виталия и Михаила Ольшанских, предложило изменить зону разрешенного использования на общественно-деловую.

Речь идет о сквере между банком и агентством недвижимости, рядом с остановкой «Улица Рабиновича». Это позволит убрать зеленые насаждения и возвести на их месте административное или офисное здание.

До вынесения вопроса на профильный комитет горсовета планировалось обсудить эту перспективу в формате общественных обсуждений, однако, судя по всему, на мероприятие никто не пришел. Летом 2023 года упомянутый участок пытались реализовать на открытой интернет-площадке за 60 миллионов рублей под строительство общественно-делового комплекса.