Омск-Информ
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·Общество

Он получил награду за борьбу с пандемией коронавируса.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении о присвоении государственных наград за большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий и практическое здравоохранение. Орден Пирогова вручат бывшему главе Управления Роспотребнадзора по Омской области Александру Криге.
Орден Пирогова, названный в честь выдающегося хирурга XIX века Николая Пирогова, учредили летом 2020 года. Он предназначен для награждения тех, кто проявил самоотверженность при оказании медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций, например, пандемии коронавируса.
Александр Крига покинул пост в апреле, после своего 65-летия. Его место занял Александр Никитин.
·Общество

Он получил награду за борьбу с пандемией коронавируса.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении о присвоении государственных наград за большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий и практическое здравоохранение. Орден Пирогова вручат бывшему главе Управления Роспотребнадзора по Омской области Александру Криге.
Орден Пирогова, названный в честь выдающегося хирурга XIX века Николая Пирогова, учредили летом 2020 года. Он предназначен для награждения тех, кто проявил самоотверженность при оказании медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций, например, пандемии коронавируса.
Александр Крига покинул пост в апреле, после своего 65-летия. Его место занял Александр Никитин.