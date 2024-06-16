Собранные по всей стране советские монеты переплавят в памятный знак, который будет установлен в московском парке Победы.
Омск примет участие во всенародной акции «Живая память благодарных поколений». В ее рамках жители всей страны соберут советские монеты, которые переплавят в памятный знак и установят в московском парке Победы. Монумент будет представлять собой фронтовое письмо-треугольник с обожженным краем. Его откроют в 2025 году.
– Памятный знак «Живая память благодарных поколений» будет связующим звеном между прошлым и будущим, ведь события Великой Отечественной войны оставили незаживающие раны в памяти, затронув судьбы каждой семьи и объединив историю отдельных регионов в единую историю страны, – отметил директор Омского историко-краеведческого музея Петр Вибе.
Акция состоится в четверг, 20 июня, в Музейном комплексе воинской славы. Начало в 16 часов. Для сбора советских монет будет установлена специальная колба.
Организаторами акции являются Музей Победы, Фонд имени Алексея Талая, Фонд «Единое Отечество» и Ассоциация исторических и военно-исторических музеев.