Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Зато будет стоять жаркая погода.

Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Зато будет стоять жаркая погода.

В субботу, 15 июня, в Омске ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Телеграм-канал MeteoOmsk оценивает вероятность осадков в 95%, так что стоит прихватить зонт.

По данным «Яндекс Погоды», дождь с грозой ожидается в дневное время, вечером прогнозируется небольшой дождь. На протяжении всего дня будет дуть ветер северо-западного направления, атмосферное давление составит 750 мм рт.ст.

На воскресенье также прогнозируется жаркая погода с дождями и грозой. С понедельника начнется очередное похолодание.