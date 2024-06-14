Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на улице Граничной в Старом Кировске. Юноша и девушка, катавшиеся на мопеде, попали в больницу.

Вечером в пятницу, 14 июня, в Старом Кировске, на пересечении улиц Граничная и Пикетная, произошло ДТП, в котором пострадали двое 16-летних подростков. Юноша с девушкой ехали на мопеде «Альфа», когда их транспортное средство протаранила 38-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Джили».

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилось водителю мопеда, а также его пассажирке, – сообщили в ГИБДД.

Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

Инцидент произошел на улице Граничной в Старом Кировске. Юноша и девушка, катавшиеся на мопеде, попали в больницу.

Вечером в пятницу, 14 июня, в Старом Кировске, на пересечении улиц Граничная и Пикетная, произошло ДТП, в котором пострадали двое 16-летних подростков. Юноша с девушкой ехали на мопеде «Альфа», когда их транспортное средство протаранила 38-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Джили».

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилось водителю мопеда, а также его пассажирке, – сообщили в ГИБДД.

Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.