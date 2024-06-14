Он будет сопровождаться ливнем с грозой. Возможен и град.

Он будет сопровождаться ливнем с грозой. Возможен и град.

ГУ МЧС по Омской области, ссылаясь на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупредило омичей о не слишком комфортных погодных условиях.

Так, до конца сегодняшнего дня местами по области могут пройти ливни, сопровождающиеся сильным ветром с порывами от 25 м/с. Не исключены грозы и крупный град.

– Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций, – предупредили в региональном МЧС.

Если во время непогоды довелось находиться на улице, лучше укрыться в каком-либо пригодном для этого помещении. Из-за сильного ветра могут обрываться электропровода, отрываться ветки деревьев и падать слабо закрепленные конструкции. Такие опасные места по возможности нужно обходить стороной.

Если возникают перепады напряжения, то стоит обесточить электроприборы. В региональном МЧС также напомнили об особом противопожарном режиме, действующем в Омской области. Разведение открытого огня строго запрещено.