Глава министерства образования заявил, что выпускник должен был сдать калькулятор до входа в пункт сдачи экзаменов.

Глава министерства образования заявил, что выпускник должен был сдать калькулятор до входа в пункт сдачи экзаменов.

Министр образования Омской области Иван Кротт в эксклюзивном комментарии «Омск-информу» назвал причину отстранения от ЕГЭ по математике школьника с калькулятором. Ранее об инциденте сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова. Выпускника удалили с экзамена, хотя он сдал счетное устройство еще до начала инструктажа. Парламентарию пришлось подключить главу Рособрнадзора Анзора Музаева, который организовал проверку. После этого юноше разрешили пересдать экзамен.

Как пояснил глава регионального Минобра, по существующему порядку выпускнику следовало сдать калькулятор еще до входа в пункт сдачи ЕГЭ. Но он сделал это уже в аудитории. Поэтому школьника отстранили от сдачи экзамена. В связи с этим никакой внутренней проверки в ведомстве не проводилось.

– И родители, и ребенок, находящийся на семейном обучении, были проинформированы о правилах и порядке сдачи ЕГЭ и подтвердили это своими подписями, – заявил Иван Кротт. – Согласно рекомендациям Рособрнадзора, выпускник должен до входа в пункт сдачи экзаменов оставить личные вещи – уведомление о регистрации на ЕГЭ, средства связи и иные запрещенные средства и материалы – в выделенном до входа в пункт сдачи экзаменов специальном месте для хранения личных вещей. Выпускник прошел в аудиторию с запрещенным калькулятором. Металлоискатели не срабатывают на пластиковое устройство. В рамках действующего порядка организаторы удалили выпускника с экзамена.

Выпускник сдаст экзамен в резервный день, 20 июня, а не в дополнительный срок сдачи ЕГЭ в сентябре. Поэтому может поступить в учебное заведение, связанное с работой в правоохранительных органах, как и мечтал.