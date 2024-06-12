Выпускник сдал калькулятор еще до начала экзамена, но его все равно не допустили к сдаче. Пришлось вмешаться Рособрнадзору.

Выпускник сдал калькулятор еще до начала экзамена, но его все равно не допустили к сдаче. Пришлось вмешаться Рособрнадзору.

Депутат Госдумы Яна Лентратова сообщила, что получила обращение от выпускника одной из омских школ. Школьнику не разрешили сдать экзамен по математике, потому что он пришел на него с калькулятором.

- Парень прочитал, что это допустимо, но так как сомневался в этом, решил переспросить у организаторов, можно ли воспользоваться устройством. Несмотря на то, что все это происходило до начала экзамена, калькулятор был сдан даже до начала инструктажа, школьника удалили из аудитории. Парень написал, что заранее правила ему уточнить не удалось, потому что обучается по системе семейного образования. Он переживает, что в этом году теперь не сможет получить аттестат о среднем общем образовании и для него «навсегда перекрыт путь в правоохранительные органы», где ему хотелось бы работать, - рассказала Лантратова.

Парламентарий связалась с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, который оперативно организовал проверку. Информация подтвердилась. Музаев сообщил, что мальчик сможет пересдать экзамен.

- Позвонила ему, обрадовала! – рассказала Яна Лентратова.

Депутат призыает выпускников не бояться пользоваться своими правами и сообщать на горячую линию Рособрнадзора или в комитет Госдумы по просвещению обо всех нарушениях.