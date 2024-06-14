Такой срок озвучил замдиректора департамента транспорта. Трамвай не ходит около месяца из-за подтопления путей.

Такой срок озвучил замдиректора департамента транспорта. Трамвай не ходит около месяца из-за подтопления путей.

Работу омского трамвайного маршрута № 9, связывающего улицы Котельникова и 3-й Разъезд, возобновят не раньше чем через месяц. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» рассказал заместитель департамента транспорта администрации Омска Сергей Фальковский.

– Естественно 9-й маршрут вернется, случилось у нас подтопление трамвайного кольца на 3-м Разъезде паводковыми водами. Всем известно, в этом году у нас обильное снеготаяние было. Сейчас проводятся работы по откачке воды «Электрическим транспортом», и необходимо осушить эту площадь, осуществить ревизию трамвайного пути и контактной сети – вдруг какие-то повреждения, нельзя пренебрегать безопасностью граждан. Будет проведен текущий или же капитальный ремонт. Этот вопрос решается. И после этого трамвай № 9 вернется на маршрут, – сказал Фальковский.

Пока участок не осушили, поэтому чиновник лишь ориентировочно сказал, сколько времени ждать возвращения «девятки» – не меньше месяца.

Напомним, что в этом году корреспондент РИА «Омск-информ» дважды побывал на подтопленном пересечении 3-го Разъезда и Лермонтова. В первый раз участок трамвайных путей был полностью скрыт под водой. Во второй раз рельсы уже вышли на поверхность. Однако, судя по комментарию Сергея Фальковского, движение на этом отрезке может быть опасным.