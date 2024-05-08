Многим жителям частных домов приходится просто ждать лета, когда вода уходит. Избавиться от нее своими силами не получается.

Многим жителям частных домов приходится просто ждать лета, когда вода уходит. Избавиться от нее своими силами не получается.

На прошлой неделе вновь начали появляться сообщения омичей в соцсетях о том, что участок на пересечении улиц 3-й Разъезд и Лермонтова подтопило. Люди, живущие рядом, уже не удивляются. Когда долгая омская зима подходит к концу, здесь можно увидеть серые ноздреватые барханы из снега. По мере того как становится теплее, снег превращается в воду, затапливающую участок с проложенными трамвайными путями, – здесь же находится остановка «3-й Разъезд».

В последние годы этот участок стабильно топит: когда сильнее, когда слабее. Впрочем, это лишь видимая часть проблемы. Есть у нее и вторая сторона. Увидеть ее удалось корреспонденту РИА «Омск-информ». Теперь обо всем по порядку.

Великая вода

Напомним, мэрия Омска прокомментировала сложившуюся ситуацию, подчеркнув, в частности, что существующие условия не препятствуют движению трамваев и автомобилей.

Трамвай, к слову, отсюда ходит только один – № 9. Едет он до улицы Котельникова. Водитель одного из них по имени Надежда на вопрос о том, действительно ли проехать можно беспрепятственно, ожидаемо дала уклончивый ответ:

– Начальник наш тут вчера был, из депо, смотрел. Сказал: нормально. – А то, что здесь практически все затоплено, – это, по-вашему, тоже нормально? – Да здесь же болото всегда было, – вступилась за свою коллегу рабочая, следящая за состоянием стрелок и пожелавшая остаться неизвестной. – В прошлом и позапрошлом годах особенно сильно топило. Уже несколько раз эту воду откачивали, а она все равно идет откуда-то. Местность болотистая, здесь даже утки плавают, в прошлом году они все лето здесь были!

Если очень осторожно подойти к затопленным рельсам и посмотреть на них, то создастся впечатление, что находишься в каком-нибудь брошенном городе. А здесь была когда-то «узкоколейка», но теперь она забыта, как и все остальное. И потихоньку это все тонет. Стоит сказать, что это место находится в каких-нибудь 15 минутах езды до центра города-миллионника.

Осторожность действительно не помешает. Чтобы рассмотреть фрагмент затопленного железнодорожного полотна, часть пути к нему надо преодолеть по воде. Ступать лучше аккуратней, ведь можно запросто поскользнуться и оказаться в луже.

Но даже если добрался до другого «берега» благополучно, расслабляться рано: за великой водой начинается великая грязь.

Ну а трамвай № 9 по этому участку двигается так.

Нынешний разлив оказался щедрым. Часть лужи из подтопленной низины, где проложены трамвайные пути, вылилась на проезжую часть. Некоторые автомобилисты, чьи стальные кони имеют проходимость повыше, могут себе позволить форсировать водную преграду, не сильно сбавляя скорость. Радует хотя бы то, что рядом в этот момент нет встречных машин или прохожих. Но большинство все-таки не рискует проверять подвеску на прочность, а себя на платежеспособность, и преодолевают лужи размеренно.

Если приглядеться к процессу и приказать себе не быть сильно придирчивым, то можно согласиться: да, реальных непреодолимых препятствий разлившаяся вода водителям электро- и автотранспорта не создает. Но наверняка создает тотальное недовольство дорожной обстановкой. Такое впечатление складывается, когда глядишь на их попытки преодолеть огромную лужу. Вновь придется проявить терпение и подождать, когда станет потеплее и все подсохнет. Либо выбрать другой маршрут.

Островок благополучия

Остановка «3-й Разъезд» на общем фоне выглядит вовсе островком благополучия. Правда, добраться до нее с одноименной улицы можно с маленькими приключениями.

Часть пути пролегает по симпатичному и аккуратному тротуару. Единственный его недостаток – он слишком короткий. Но и этому есть объяснение: тротуарчик – часть территории местной автогазозаправочной станции.

Поэтому, как только она заканчивается, тротуар плавно перетекает в обочину у проезжей части.

Уже не новый остановочный павильончик стоит на бордюрном постаменте. Он чистый и сухой, трамвая здесь можно дождаться с некоторым комфортом. Кстати, до прихода «девятого», судя по навигатору, остается девять минут – просто магия цифр какая-то.

Утки в болоте

Немного магии не помешало бы и жителям местного частного сектора, потому что своими силами порой не справиться. Напомним: озеро, залившее трамвайное кольцо, – только фасад проблемы. Есть у нее и вторая сторона, видная далеко не каждому. Вода не только выливается на проезжую часть. Из-за общей заболоченности участка, снеготаяния, а возможно, и еще каких-то факторов, вода просачивается на территорию домовладений и в жилье.

Омичка Елена Анатольевна живет в одном из частных домов на 3-м Разъезде.

– Да мы что только не делали: и писали в администрацию, и ходили туда. Здесь, похоже, отопление влияет. Вот сейчас его отключат – и вода уйдет. Там где-то есть коллектор в этих кустах. Здесь некоторое время назад снесли дома, и после этого года два нас особо сильно не топило, а на третий-четвертый годы началось. У нас в подполе воды по колено! В огород не зайти третий год! За нашими домами почти болото настоящее, там утки даже водятся, – рассказала омичка.

Женщина любезно провела автора этих строк на территорию своего дома и показала то самое болото.

Вот так выглядит обратная сторона подтопленного участка 3-го Разъезда. Но вода здесь не останавливается, а идет в дома людей.

Из разговора стало ясно, что местные жители подмечают интересную взаимосвязь отопительного сезона и воды: как только заканчивается первый, постепенно исчезает и вторая. Люди связывают это с тем, что при сносе частных домов, стоявших здесь раньше, их не отключили должным образом от системы отопления. Это простые людские предположения или участок действительно не полностью исследован? Недавно здесь работали специалисты «Омскводоканала» и пришли к заключению, что воды, затопившие угол 3-го Разъезда и Лермонтова, – грунтовые. Но люди с этим не согласны.

– До этого вообще не было [подтоплений], пока дома стояли, – продолжает Елена Анатольевна. – Их снесли, а они, видать, нелегально подключены были. А может, и легально, но что-то не зафиксировали это как следует. И нас топит третий год. Куда только мы с этой проблемой не обращались. Прошлый год просто трубили. А как иначе: на дворе лето, а мы огород засадить не можем, там земля просто проваливается.

Впрочем, обращения за помощью к властным структурам не были бесполезными. В мэрии активным жителям порекомендовали написать жалобу на имя градоначальника Сергея Шелеста. Они так и сделали, описав суть ситуации. После этого приехала бригада рабочих и прочистила сточный колодец. Это немного облегчило ситуацию, но не решило проблему целиком.

– Здесь вода столько лет бежит, земля ею просто пропиталась. Она, может, вообще уходить в этом году не будет, – с грустью констатирует омичка.

«Дай Бог, уйдет в июле»

На территории домика пенсионерки Веры Ивановны, соседки Елены, невооруженным глазом видно, как земля пропиталась водой. Вспаханный участок, предназначенный для сельхозпосадок, выглядит пышным и готовым принять семена. Но едва ступишь на него – и проваливаешься по щиколотку. Все от чрезмерной сырости.

По словам пожилой женщины, этот участок ей вспахивает мотокультиватором сын. С лопастей «Крота» после выполненной работы льется вода. И это в июне, когда вроде бы все подсыхает.

– Я не могу подойти к грядке – видите, проваливаюсь? – рассказывает хозяйка. – На собственной земле себя в безопасности не чувствую. Собака, если просто на грядку наступит – и она даже проваливается. А вот там все у нас залито.

Загадочное «там» можно увидеть через небольшое отверстие в заборе. Оно представляет собой очередной запруженный участок земли. Выглядит удручающе.

С подобным безобразием еще можно мириться, когда оно только снаружи. Но здесь, на 3-м Разъезде, ситуация иная.

Вот Вера Ивановна раскрывает свой погреб. В нем стоит вода.

– Дай Бог ей уйти в июле, – с надеждой произносит женщина.

С подобной проблемой с конца марта сталкиваются практически все обладатели домашних погребов в этом округе. Как только начинает подтаивать, лучше начать доставать картошку и прочие соленья-варенья, иначе они рискуют утонуть.

Кстати, о находящемся неподалеку коллекторе упоминает и Вера Ивановна. На него как-то наткнулся один местный парень, когда искал свою убежавшую гулять собаку. Вспоминает женщина и те самые снесенные дома, после которых начались проблемы у неснесенных:

– Видел он этот коллектор там, в зарослях. Здесь раньше были жилые дома. Мужики, их хозяева, были кто сварщиками, кто сантехниками. Они отопление и подключали. А сейчас, может, откуда-то бежит. Потому что как дома снесли, так вода аж до июня не уходит. А потом, видимо, отопление отключают?.. Потому что к нам как-то приезжали из водоканала. Посмотрели и удивились: у вас тут еще вчера вода была, а сегодня нет. Как будто она раз – и ушла, словно ее какой-то насос выкачал.

То, что отключение отопления влечет за собой уход воды, вряд ли простое совпадение. К тому же жители наблюдают прямую взаимосвязь не первый год. Однако строить предположения по поводу возможного некорректного отключения снесенных домов от системы отопления можно сколько угодно. Развеять их или подтвердить может лишь экспертиза уполномоченных на это структур. И если она состоится, то может стать отправной точкой для того, чтобы бытовые условия жителей частного сектора на 3-м Разъезде чуть облегчились. Ежегодная битва с водой отнимает много времени и сил. Преодоление трудностей закаляет, но, если борьба с ними составляет большую часть жизни, становится невыносимо. Едва ли этого кому-то хочется.

Как в «Сталкере»

Зона подтопления постепенно заканчивается на подходе к улице 25-я Линия. Условная граница с «сушей» выглядит так.

Здесь же находится еще одна трамвайная остановка «25-я Линия». Дойти до нее можно по тротуару на правой стороне улицы Лермонтова (при движении в сторону центра города), а затем перейти по пешеходному переходу.

Путь пролегает вдоль проезжей части, на которой та самая огромная лужа. Так что, если приближается автомобиль, лучше замедлиться, чтобы не быть забрызганным.

Рядом с дорогой находится недострой. Над одним из дверных проемов красуется надпись: «Вилларибо». Не иначе портал в вымышленную испанскую деревушку из рекламы 90-х. Наверное, и Виллабаджо где-то поблизости.

Если пройти за остановку, то получишь возможность еще немного полюбоваться на образовавшееся в черте города болотце. Путь к нему лежит через захламленный пустырь, напоминающий декорации к фильму «Сталкер». И лишь припаркованные здесь же автомобили свидетельствуют о том, что находишься в нынешней реальности, а не в альтернативной.

А вот местных уток, о которых упомянули уже два героя публикации, встретить так и не удалось. Но это тот случай, когда можно поверить на слово.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием ситуации.