Речь об участке на пересечении улиц Лермонтова и 3-й Разъезд. В мэрии считают, что ситуация не препятствует движению транспорта.

Речь об участке на пересечении улиц Лермонтова и 3-й Разъезд. В мэрии считают, что ситуация не препятствует движению транспорта.

На прошлой неделе омичи жаловались в соцсетях на затопленные трамвайные пути на 3-м Разъезде, в районе пересечения с улицей Лермонтова. За комментарием РИА «Омск-информ» обратилось в мэрию Омска.

Как пояснили в городской администрации, большая вода не препятствует движению транспорта, как общественного, так и автомобильного.

– Ситуацию держит на контроле администрация Центрального округа, при необходимости к работам по откачке воды будут привлечены сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Также на месте проводили исследования сотрудники «Омскводоканала», они пришли к выводу, что разлившаяся вода по характеру является грунтовой, а не водопроводной, поэтому о прорыве на сетях водоснабжения речи не идет. В целом ситуация не препятствует движению трамваев и автомобильного транспорта, а вода понемногу начинает уходить с подтопленного участка, – сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Этот участок оказывается подтопленным каждую весну, разными бывают лишь масштабы подтопления.