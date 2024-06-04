Вода с пересечения 3-го Разъезда и Лермонтова уходит, но не очень быстро. И из-за нежаркой погоды здесь по-прежнему сыро и грязно.

Вода с пересечения 3-го Разъезда и Лермонтова уходит, но не очень быстро. И из-за нежаркой погоды здесь по-прежнему сыро и грязно.

Месяц назад «Омск-информ» разбирался, что происходит в районе трамвайного кольца на участке улиц Лермонтова и 3-й Разъезд, у одноименной остановки. Тогда удалось выяснить, что масштабы разлива серьезные, а мешает вода не только прохожим и автомобилистам – страдают от нее и некоторые жители расположенных неподалеку частных домов, которые тоже подтапливает.

Проблема возникает не первый год, а разница лишь в масштабах наводнения. Сегодня, спустя почти месяц после прошлого визита на трамвайное кольцо, мы решили выяснить, изменилась ли ситуация в лучшую сторону.

Глядя на происходящее здесь, понимаешь, что не всему можно дать конкретную оценку. Тенденция к улучшению, безусловно, есть – воды стало меньше. Но ее по-прежнему достаточно, поэтому участок все еще сырой и грязный.

Тогда здесь образовалось мини-озеро, даже травка начинала проклевываться.

Почва изрядно увлажнилась, и сейчас лужа на этом участке гораздо меньше. А травы хоть отбавляй.

Сыро было в мае и на площади, где трамвайные пути образуют полукольцо. Сейчас здесь гораздо суше, и даже можно парковать автомобили.

В прошлый раз, меряя в резиновых сапогах глубину луж у трамвайных путей, автор этих строк с иронией отмечал, что за великой водой начинается великая грязь. Сейчас вода не столь великая, и даже трамвайные пути уже не тонут. Почти: сами рельсы с явными чертами ржавчины торчат над поверхностью, но остальная часть полотна пока в луже.

А вот грязь былое величие сохранила. Удивляться тут нечему: май особо ласковой погодой омичей не баловал, шли дожди, поэтому сохранилась сырость. Грязь – ее частая спутница.

Но воды все равно стало меньше. По крайней мере, на проезжей части. Так что у водителей появился небольшой повод для радости. Теперь, двигаясь по Лермонтова из центра, не приходится плестись с черепашьей скоростью, опасаясь поймать выбоину под лужей. Она теперь главным образом находится у бордюра. Каскад брызг из-под колеса – пожалуй, единственный побочный эффект от езды по этому участку. Впрочем, вреда это никому не принесет: вода летит в сторону путей, где прохожих почти не встретить – это место явно не для прогулок.

Граница между сырым и сухим участками по-прежнему пролегает у улицы 25-я линия. Сразу же за перекрестком начинается более благополучный квартал.

Если подытожить, то сегодняшнюю обстановку на пересечении Лермонтова и 3-го Разъезда можно охарактеризовать емко: суше, но не чище. Воды действительно стало меньше, настолько, что уже показались трамвайные рельсы. Проще теперь и передвигаться по улице Лермонтова на автомобиле. Если дорога свободна, то уменьшившуюся лужу можно объехать по сухой встречной полосе.

Однако общее подтопление все же никуда не делось. Лужи по-прежнему большие. Учитывая то, что участок здесь в целом заболоченный, на их полное исчезновение рассчитывать не приходится. А рядом с ними сырая грязь, и ее много. Подсушить проблемную территорию сможет летнее тепло. Но нынешний май, как мы помним, оказался холодным, а календарное лето только-только наступило. Осталось дождаться теплых деньков.