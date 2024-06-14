Ранее организации назначили штраф более 100 миллионов рублей.

Ранее организации назначили штраф более 100 миллионов рублей.

Восьмой арбитражный апелляционный суд не стал изменять размер штрафа для ООО «Стройсервис». Такую сумму компания должна заплатить за участие в картельном сговоре.

В 2022 году УФАС выявило картельный сговор на аукционе по ремонту дороги Омск – Тара. Нарушителями оказались ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор». Организации намеренно занижали стоимость работ, чтобы убрать других конкурентов. Затем «Стройсервис» отказался от участия в торгах, и контракт достался АО «Омскавтодор».

Суд оштрафовал ООО «Стройсервис» на 102,4 млн рублей. Компания подала апелляцию, и арбитражный суд снизил размера штрафа до 51,2 млн рублей. Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. «Омскавтодору» же назначили штраф в размере 42 млн рублей.