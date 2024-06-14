Второй этап фестиваля «Крепкая семья» пройдет на территории «Омской крепости».

Второй этап фестиваля «Крепкая семья» пройдет на территории «Омской крепости».

Завтра, 15 июня, в «Омской крепости» состоится второй этап фестиваля «Крепкая семья» (0+), рассказал мэр Сергей Шелест. Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00. Первый этап фестиваля проходил в прошлом месяце, но в другой локации – в сквере Дзержинского.

Для омичей подготовили различные активности: танцевальные, творческие и кулинарные мастер-классы, образовательные экскурсии. Также гости фестиваля смогут посмотреть на выступление фокусника и дефиле собак.

В концертной программе выступят учреждения культуры и 6 семей омичей, которые представят творческие визитки в номинациях «Многодетная семья», «Крепкая семья», «Особенная семья», «Молодая семья», «Социально активная семья» и «Семья с профессиональной династией».

Третий этап фестиваля под названием «Клевое место» планируют провести 13 июля. В настоящий момент власти ищут площадку для его проведения. Мероприятие хотят провести в формате городского пикника, где будут готовить и дегустировать уху.