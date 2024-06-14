Из Омска готовы уезжать молодые люди, а также управленцы высшего и среднего звена.

Из Омска готовы уезжать молодые люди, а также управленцы высшего и среднего звена.

Больше половины омичей готовы к переезду в другой город ради работы: такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и компанией СИБУР.

52 % респондентов готовы навсегда уехать из Омска, если им предложат более высокую зарплату. 47 % опрошенных видят в переезде шанс занять более перспективную должность или получить ценный опыт. 38 % респондентов верят, что переезд откроет перед ними новые возможности для реализации своих профессиональных амбиций.

Больше всего к переезду склонны молодые люди: 54 % омичей в возрасте 25–34 лет готовы к смене места жительства ради работы. Также готовы переехать 76 % управленцев высшего и среднего звена, 61 % представителей сферы строительства и недвижимости и 60 % сотрудников из сферы производства и сервисного обслуживания.

Интересно, что 89 % опрошенных, независимо от пола и профессии, готовы переехать в другой город вслед за своей второй половиной.

67 % омичей переехали бы в другой город, если бы там были более благоприятные условия жизни, 44 % – если бы жилье было более доступным, а 27 % – если бы было больше возможностей для досуга.

Омичи хотят переехать в крупные и средние города: 67 % респондентов отдают предпочтение таким городам, а не мегаполисам. Миллионники привлекают в основном тех, кто работает в сфере искусства, развлечений и массмедиа.