В отделении Социального фонда женщине отказали в выплате на детей из-за не принадлежащего ей автомобиля.

В отделении Социального фонда женщине отказали в выплате на детей из-за не принадлежащего ей автомобиля.

В прокуратуру Русско-Полянского района обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что ранее обращалась в территориальное отделение Фонда пенсионного страхования Омской области. Она просила назначить ей пособие на содержание несовершеннолетних детей.

Однако в ведомстве ей отказали. Причиной послужило наличие в семье женщины двух автомобилей, один из которых – BMW X3. При этом такой машины у женщины нет.

Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что в семье сельчанки действительно имеется только одна машина, а BMW X3 зарегистрировано на другую женщину, которая имеет аналогичные фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Прокурор района внес представление управляющему отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Омской области. После этого женщине назначили все положенные пособия.