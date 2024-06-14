Омск-Информ
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·Общество

Завершение рабочей недели ознаменуется кратковременным, но сильным дождем. Может выпасть более 3 мм осадков.

В пятницу, 14 июня, в Омске ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +28 градусов. Однако под вечер синоптики прогнозируют сильный кратковременный дождь. Как сообщили в Гидрометцентре России, в период с 18 до 21 часа может выпасть более 3 мм осадков. Вероятность дождя оценивается в 74 %.

На протяжении всего дня ожидается безветренная погода, атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Похожая, но чуть менее жаркая погода будет ждать омичей и в предстоящие выходные, 15–16 июня.

·Общество

Завершение рабочей недели ознаменуется кратковременным, но сильным дождем. Может выпасть более 3 мм осадков.

В пятницу, 14 июня, в Омске ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +28 градусов. Однако под вечер синоптики прогнозируют сильный кратковременный дождь. Как сообщили в Гидрометцентре России, в период с 18 до 21 часа может выпасть более 3 мм осадков. Вероятность дождя оценивается в 74 %.

На протяжении всего дня ожидается безветренная погода, атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Похожая, но чуть менее жаркая погода будет ждать омичей и в предстоящие выходные, 15–16 июня.