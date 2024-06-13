Адвокат бизнесмена, задержанного в один день с министром, назвал это «платой за статус».

Адвокат бизнесмена, задержанного в один день с министром, назвал это «платой за статус».

Бывшего заместителя губернатора Омской области, экс-министра труда и соцразвития региона Владимира Куприянова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, этапировали в Москву в кандалах. Об этом в интервью порталу «СуперОмск» сообщил адвокат директора ООО «Кедр» Игоря Толчева, задержанного по уголовному делу омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя. Все четверо были задержаны в один день (6 июня) и этапированы из Омска в Москву.

– Насколько мне известно, если Сахань и Толчев летели в Москву как обычные пассажиры, но под сопровождением, то Куприянова доставляли в наручниках на руках и ногах и общей цепью между ними. Видимо, вот такая плата за статус, – сказал адвокат на условиях анонимности. – Хотя обстоятельства его дела мне на данный момент неизвестны.

Как сообщалось ранее, Куприянову вменяют ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По версии следствия, он получал от своего знакомого взятки в виде денег, имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе. Этим знакомым оказался бывший директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Учреждение является подведомственным Минтруда.

Куприянов брал взятки у своего подчиненного «за включение его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам, неприменении входящих в полномочия Куприянова мер ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения, а также иные действия». Башуров, который проходит по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере») и сейчас находится в СИЗО, носил «откаты» с ноября 2018 года по весну 2023 года. Общая сумма взяток пока не называется.

В прошлую пятницу, 7 июня, Куприянов был заключен под стражу до 4 августа. Экс-чиновник находится в одном из следственных изоляторов Москвы.