На суде бывший министр труда и соцразвития заявил, что у него просрочен загранпаспорт, и просил не отправлять его в СИЗО.

На суде бывший министр труда и соцразвития заявил, что у него просрочен загранпаспорт, и просил не отправлять его в СИЗО.

Стали известны новые подробности уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Омской области, экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова. В частности, выяснилось, за что чиновник получал взятки. «Откаты» ему носили на протяжении почти пяти лет.

Как сообщалось ранее, Куприянову вменяют ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По версии следствия, он получал от своего знакомого взятки в виде денег, имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе. Этим знакомым оказался бывший директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Учреждение является подведомственным Минтруда.

Куприянов брал взятки у своего подчиненного «за включение его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам, неприменении входящих в полномочия Куприянова мер ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения, а также иные действия». Башуров, который проходит по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере») и сейчас находится в СИЗО, носил «откаты» с ноября 2018 года по весну 2023 года. Общая сумма взяток пока не называется.

На заседании Басманного районного суда Москвы, где избиралась мера пресечения, адвокат Куприянова заявил, что его клиент не может оказать давление на Башурова, имеет требующие лечения заболевания и не намерен скрываться от правосудия. Выяснилось, что экс-чиновник не только не выезжал из России на отдых, но и имеет просроченный загранпаспорт.

Суд это не впечатлило, и бывшего министра отправили в следственный изолятор на два месяца.