В аварии серьезно пострадал сам ее виновник и еще один водитель.

В аварии серьезно пострадал сам ее виновник и еще один водитель.

Сегодня около 8 утра в центре Тары, на пересечении улиц Ленина и 40 лет ВЛКСМ, произошла серьезная авария.

Как сообщает «Тарское Прииртышье», 29-летний водитель Mitsubishi Pajero, который был пьян, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с «Нивой», которая отлетела на ВАЗ-21124.

Сам виновник аварии и 39-летний водитель «Нивы» серьезно пострадали. С многочисленными травмами их доставили в приемное отделение больницы.

В отношении водителя иномарки вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.