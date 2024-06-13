Поднять стоимость проезда предложило АО «Омск-Пригород». Региональная энергетическая комиссия согласилась.

Поднять стоимость проезда предложило АО «Омск-Пригород». Региональная энергетическая комиссия согласилась.

Региональная энергетическая комиссия согласилась с предложением АО «Омск-пригород», которое предложило увеличить тариф на проезд в электричках. Как отметили в РЭК, повышение стоимости проезда обусловлено инфляцией.

С 1 июля плата за проезд в электричках увеличится, но незначительно. В зависимости от километража поездки, цена билета возрастет от 2 до 15 рублей.

Например, если путь составляет от 1 до 15 км, тариф на перевозку пассажиров увеличится на 2 рубля, а если расстояние составляет от 161 до 170 км, стоимость проезда повысится на 15 рублей. Таким образом, если сейчас полный билет за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск стоит 189 рублей, то с 1 июля стоимость проезда составит 202 рубля. Поездка в Кормиловку обходилась в 77 рублей по полному тарифу, а с 1 июля стоимость составит 82 рубля. Стоимость билета из Омска в Лузино вырастет на 3 рубля с 37 до 40 рублей.

А вот поездка из Омска до станции Иртышская сейчас стоит 211 рублей. В этом случае тариф повысится на 15 рублей.