Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На торги по поиску подрядчика не поступило ни одной заявки.
В Омске аукцион на поиск подрядчика для покоса травы и уборки дорог в Центральном округе признали несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла почти 5 млн рублей.
– По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ), – говорится в документе, опубликованном на портале госзакупок.
Согласно контракту, подрядчику предстоит косить траву и убирать мусор с полос отвода автомобильных дорог. Работы необходимо проводить до сентября.
Торги планируют проводить вновь.
1196
·Общество

На торги по поиску подрядчика не поступило ни одной заявки.
В Омске аукцион на поиск подрядчика для покоса травы и уборки дорог в Центральном округе признали несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла почти 5 млн рублей.
– По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке (п. 3 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ), – говорится в документе, опубликованном на портале госзакупок.
Согласно контракту, подрядчику предстоит косить траву и убирать мусор с полос отвода автомобильных дорог. Работы необходимо проводить до сентября.
Торги планируют проводить вновь.
1196