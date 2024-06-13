Омич открыл массажные салоны и устроил в них бордели.

Омич открыл массажные салоны и устроил в них бордели.

Полицейские обнаружили в Омске массажные салоны, в которых на самом деле предоставляли клиентам интимные услуги. Организатором незаконного бизнеса оказался 53-летний омич. Он оформил юридическое лицо и купил нежилое помещение, еще одно он арендовал. Заведения находились на улицах Масленникова и Конева. В бизнесе омичу помогали 5 женщин: управляющие и администраторы.

– Предварительно установлено: к данной незаконной деятельности подозреваемые привлекли не менее 6 девушек, оформив их в качестве массажисток, которые за денежное вознаграждение оказывали сексуальные услуги клиентам. Фигуранты установили графики работы, систему оплаты труда, включающую систему поощрений и взысканий, обеспечили доступ к сети Интернет, – рассказали в полиции.

Теперь всем участникам дела предъявлены обвинения в организации и вовлечение в проституцию. Владелец бизнеса находится под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде.