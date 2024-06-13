О его местонахождении ничего не известно с 1 июня.

О его местонахождении ничего не известно с 1 июня.

В Омской области объявили поиски 46-летнего Михаила Тараника. Как сообщили волонтеры отряда «Доброспас Омск», 1 июня мужчина ушел с дачи в СНТ «Энергия-2» Азовского района. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший был одет в тельняшку, серые брюки и коричневую куртку.

Информацию о мужчине можно сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.