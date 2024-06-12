В прошлом году мэрия обратилась в надзорное ведомство только в конце июля, а заключение было получено, когда оно уже особо не было нужно.

В прошлом году мэрия обратилась в надзорное ведомство только в конце июля, а заключение было получено, когда оно уже особо не было нужно.

В мэрии прокомментировали информацию о том, что четыре омских пляжа открылись без заключений Роспотребнадзора. Как оказалось, такая ситуация происходит не первый год.

– Центром гигиены по договору с УДХБ проведены исследования песка, питьевой и речной воды. После получения протоколов исследований будет выдано экспертное заключение о соответствии воды в р. Иртыш санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения при использовании водного объекта. Как только УДХБ получит указанные документы, сразу обратится в Роспотребнадзор, – сообщили в городской администрации.

Интересно, что в прошлом году УДХБ после получения протоколов обратилось в Роспотребнадзор в конце июля, а заключение было получено 24 августа, когда пляжный сезон уже подошел к концу.

В мэрии также заверили, что пляжи «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2» оборудованы всем необходимым. Там работают спасательные посты и установлены информационные таблички о запрете купания.