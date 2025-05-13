Несанкционированные места отдыха у воды будут еженедельно патрулировать.

Сегодня, 13 мая, на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутаты обсудили подготовку к летнему пляжному сезону, который начнется 1 июня.

До 1 мая установлены и обозначены места, где купание запрещено, их в мэрии и МЧС насчитали 122.

– В течение летнего сезона департамент общественной безопасности совместно с сотрудниками УМВД России по городу Омску, Главным управлением МЧС России и ГИМС запланировано проведение еженедельных комиссионных обследований и проверок данных мест, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности Омска Александр Аллес.

В этом году на территории города планируется открыть четыре муниципальных пляжа, о чем «Омск-информ» сообщал ранее.

Штатная численность матросов-спасателей на всех четырех пляжах составит 24 человека из расчета по шесть человек на один пляж. Работать они будут с 9 до 21 часа с 1 июня по 31 августа. Пляжи оснащены всем необходимым оборудованием, кроме того, до 1 июня будут установлены питьевые фонтанчики и душевые кабинки.

С Роспотребнадзором власти договорились взять пробы воды. Как пояснил Александр Аллес, традиционно ведомство запретит купание в Иртыше, но омичи все равно полезут в воду.

Депутаты приняли информацию к сведению. Вопрос вынесут на пленарное заседание горсовета.