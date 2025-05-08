Первомайский пляж будет закрыт для посетителей.

В 2025 году Управление дорожного хозяйства и благоустройства откроет только четыре пляжа в Омске: Кировский, Центральный-1, Центральный-2 и Советский, говорится в проекте постановления городской администрации. Первомайский пляж открывать не планируют.

До 30 мая на вышеперечисленных пляжах необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о качестве воды в реке Иртыш, подать декларации в Государственную инспекцию по маломерным судам для регистрации пляжей, подготовить прибрежные территории к проверке комиссиями на соответствие санитарным нормам и оборудовать спасательные посты.

Управление Первомайским пляжем, как известно, перешло под юрисдикцию концессионера парка «Зеленый остров» – компании «Омск Сайдинг Инвест». Пляж является частью территории парка, которая включена в концессионное соглашение.

В прошлом году Первомайский пляж оказался затоплен из-за подъема уровня воды в Иртыше, что привело к задержке приемки пляжа специальной комиссией. Вероятно, этот фактор отразился на планах концессионера. Как сообщалось на пресс-конференции «Омск Сайдинг Инвест», идеи по улучшению и развитию пляжа существуют, однако высокий уровень воды помешал их реализации. Подобная ситуация может повториться: директор парка «Вокруг света» предупреждает, что после ввода Красногорского гидроузла может повыситься уровень воды в Иртыше.

На остальных городских пляжах сезон откроется 1 июня. До этого времени специалисты УДХБ должны провести ряд подготовительных мероприятий: обустроить спасательные посты, обозначить буйками безопасную зону купания, подготовить информационные стенды с правилами поведения на пляже и данными о погодных условиях. Кроме того, сотрудники УДХБ будут отвечать за поддержание порядка и уборку на пляжах в течение всего летнего сезона.

Также на УДХБ возложена обязанность оформить все пляжи в соответствующих инстанциях. В постановлении указывается необходимость получения санитарно-эпидемиологического заключения и регистрации пляжей в МЧС. Это важно не только для соблюдения законодательных норм, но и для обеспечения безопасности отдыхающих: в 2024 году официальные пляжи, находящиеся под контролем специалистов, отличались низкой травматичностью и отсутствием несчастных случаев.