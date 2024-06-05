Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Закрытым останется пляж Первомайский, так как уровень воды в Иртыше там остается высоким.

В Омске в ближайшее время откроют только 4 городских пляжа – Кировский, Советский, Центральный-1 и Центральный-2. Пляж Первомайский пока будет закрытый, так как уровень воды в Иртыше в районе «Зеленого острова» остается высоким. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Проверку проводила специальная комиссия – представители департамента городского хозяйства, УДХБ, а также регионального Роспотребнадзора.

1013
·Общество

Закрытым останется пляж Первомайский, так как уровень воды в Иртыше там остается высоким.

В Омске в ближайшее время откроют только 4 городских пляжа – Кировский, Советский, Центральный-1 и Центральный-2. Пляж Первомайский пока будет закрытый, так как уровень воды в Иртыше в районе «Зеленого острова» остается высоким. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Проверку проводила специальная комиссия – представители департамента городского хозяйства, УДХБ, а также регионального Роспотребнадзора.

1013