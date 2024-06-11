Купаться в водоемах не рекомендуется.

Купаться в водоемах не рекомендуется.

В Омске городские пляжи открылись 5 июня. В региональном Роспотребнадзоре заявили, что в этом году ведомство не выдавало санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов санитарным правилам. Поэтому купание в водоемах может быть опасно.

– В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.3684-21 водные объекты, используемые для рекреационных целей, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям. На текущий момент заявлений на получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области не поступало, – отметили в санитарном ведомстве.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что пляжи должны быть оборудованы кабинками для переодевания, туалетами, душевыми и урнами. При этом объекты регулярно должны убирать и дезинфицировать.