Омск-Информ
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·Происшествия

Юный водитель не справился с управлением и съехал на мопеде в кювет. Мальчику понадобилась медицинская помощь.

Вчера в восьмом часу вечера в селе Такмык Большереченского района на улице Ленина произошло ДТП с участием юного мотоциклиста.

По предварительной информации, 13-летний мальчик, управляя мопедом «Альфа», не справился с управлением и съехал в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, юному участнику движения понадобилась медицинская помощь.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

·Происшествия

Юный водитель не справился с управлением и съехал на мопеде в кювет. Мальчику понадобилась медицинская помощь.

Вчера в восьмом часу вечера в селе Такмык Большереченского района на улице Ленина произошло ДТП с участием юного мотоциклиста.

По предварительной информации, 13-летний мальчик, управляя мопедом «Альфа», не справился с управлением и съехал в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, юному участнику движения понадобилась медицинская помощь.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.