Омск-Информ
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·Общество

Более 100 единиц общественного транспорта в День России колесят по городу с маленькими флажками на боковых зеркалах.

Общественный транспорт Омска празднично украсили ко Дню России. Об этом сообщил омский мэр Сергей Шелест.

– B ознаменование празднования Дня России на омских автобусах, троллейбусах и трамваях размещен один из главных государственных символов. Более 100 единиц подвижного состава вышли на маршруты с прикрепленными на боковые зеркала бело-сине-красными флажками, – сообщил градоначальник.

Напомним, что сегодня после полудня автобусы смогут поехать по обновленному Ленинградскому мосту, который будет полностью открыт.

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·Общество

Более 100 единиц общественного транспорта в День России колесят по городу с маленькими флажками на боковых зеркалах.

Общественный транспорт Омска празднично украсили ко Дню России. Об этом сообщил омский мэр Сергей Шелест.

– B ознаменование празднования Дня России на омских автобусах, троллейбусах и трамваях размещен один из главных государственных символов. Более 100 единиц подвижного состава вышли на маршруты с прикрепленными на боковые зеркала бело-сине-красными флажками, – сообщил градоначальник.

Напомним, что сегодня после полудня автобусы смогут поехать по обновленному Ленинградскому мосту, который будет полностью открыт.

1065