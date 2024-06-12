12 июня в городе ожидается облачная погода, но вероятность выпадения осадков небольшая.

12 июня в городе ожидается облачная погода, но вероятность выпадения осадков небольшая.

Облачную погоду с температурой воздуха до +22 градусов прогнозируют в Омске на среду, 12 июня. Вероятность выпадения осадков относительно небольшая, так что погода не испортит празднование Дня России и открытие Ленинградского моста после завершившегося капремонта.

По данным Гидрометцентра России, дождь возможен в период между 6 часами утра и полуднем. Затем до окончания суток ожидается переменная облачность. Будет дуть северный ветер. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно расти и составит 748–750 мм рт. ст.

В последующие дни ожидается без осадков, температура воздуха вырастет до +26 градусов.