Омск-Информ
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·Общество

Львиная доля летних оздоровительных лагерей получила санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.

В этом году в летних оздоровительных лагерях отдохнут 5 млн детей, сообщает «РГ» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Санитарное ведомство приняло 96 % заявленных лагерей, они получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам. Тщательнее всего проверяли лагеря в регионах, наиболее пострадавших от паводков.

Специалисты проверили водоемы, операторов питания, склады хранения продукции, обеспечили так называемые фильтры, которые необходимы, чтобы дети и обслуживающий персонал не завезли в лагеря инфекции. Кроме того, были обследованы автобусы, использующиеся для доставки детей к местам отдыха.

·Общество

Львиная доля летних оздоровительных лагерей получила санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.

В этом году в летних оздоровительных лагерях отдохнут 5 млн детей, сообщает «РГ» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Санитарное ведомство приняло 96 % заявленных лагерей, они получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам. Тщательнее всего проверяли лагеря в регионах, наиболее пострадавших от паводков.

Специалисты проверили водоемы, операторов питания, склады хранения продукции, обеспечили так называемые фильтры, которые необходимы, чтобы дети и обслуживающий персонал не завезли в лагеря инфекции. Кроме того, были обследованы автобусы, использующиеся для доставки детей к местам отдыха.