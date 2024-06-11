Министр труда и социального развития Ирина Варнавская заявила о важности социальной поддержки переселенцев, сделавших выбор в пользу омской земли.

Министр труда и социального развития Ирина Варнавская заявила о важности социальной поддержки переселенцев, сделавших выбор в пользу омской земли.

На форуме «Омская область и соотечественники: 15 лет вместе» в Конгресс-холле представители власти и надзорных ведомств, общественные деятели и студенты из 23 регионов России и зарубежных стран обсудили вопросы модернизации госпрограммы переселения. На мероприятии выступили губернатор Виталий Хоценко, заместитель председателя правительства Алексей Ромахин и министр труда и социального развития Ирина Варнавская. Глава профильного ведомства заявила о важности социальной поддержки переселенцев. Определенные успехи в этом направлении уже имеются.

– Президент России Владимир Путин в своем недавнем выступлении поручил кардинально обновить подходы к миграционной политике в целях обеспечения безопасности российского общества. Мы открыты к диалогу, в нашем регионе делается все для успешной адаптации переселенцев, – заявила Варнавская. – В рамках государственной программы в Омскую область переселилось более 49 тысяч соотечественников из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Перед нами стоит еще много задач. Одной из таковых можно назвать необходимость наделения субъектов РФ полномочиями по организации мероприятий по адаптации и интеграции прибывающих репатриантов и российских граждан, длительно проживавших за рубежом. Также было бы уместным рассмотреть вопрос распространения мер социальной поддержки на переселенцев.

Свои лучшие разработки презентовали представители Сахалинской, Новосибирской и Свердловской областей, Красноярского и Алтайского краев, Ханты-Мансийского автономного округа. В свою очередь, омские специалисты рассказали о комфортной адаптации мигрантов.

Индивидуальный предприниматель Захир Алхамви, приехавший в Омскую область из Сирии 12 лет назад, поделился своим опытом развития бизнеса по производству сладостей.

– Три года назад я стал заниматься в Омске производством арабских сладостей. Скажу честно, было очень нелегко, так как бизнес строился в пору пандемии, – отметил Алхамви. – Но мы устояли и развиваемся дальше. Теперь я могу поделиться с коллегами своим опытом ведения бизнеса в сложных для него условиях. Думаю, форум принес пользу не только мне, но и другим участникам, прежде всего общением и актуальной информацией.

Кроме того, на площадке представляли практики по работе с иностранными студентами, в частности, довузовскую подготовку по русскому языку.

– Я учусь на подготовительном отделении ОмГПУ. Изучаю русский язык как иностранный, уже многое понимаю, но сложно дается грамматика. Омскую область выбрала за ее красоту и хороших людей. Всегда хотела узнать настоящую Россию, Сибирь. Омск меня очаровал, здесь такая вдохновляющая атмосфера, чем-то похожая на нашу. Люблю гулять по улицам и скверам, много добрых людей встречаю. А еще много раз бывала на «G-Drive Арене» и уже стала ярой болельщицей омского «Авангарда», – призналась слушательница подготовительного отделения ОмГПУ Эмма Фредерике Доротея Херманн.

Добавим, что интерес к Омской области среди иностранцев неуклонно растет. Только за последний год в регион переселились 500 соотечественников.