Весной 2024 года траты омичей в заведениях общепита выросли на 17 %. Бурный рост сегодня демонстрируют бары.

Весной 2024 года траты омичей в заведениях общепита выросли на 17 %. Бурный рост сегодня демонстрируют бары.

По данным МТС Банка весной 2024 года количество чеков в заведениях общепита в целом увеличилось на 17 % по сравнению с весной прошлого года. Больше всего выросло количество транзакций в барах – на 37 %, средний чек увеличился на 11 % – до 980 рублей.

В заведениях фастфуда весной этого года было совершено платежей на 17 % больше, чем год назад, средний чек тоже немного вырос – на 6 % – до 440 рублей.

В ресторанах и кафе также отмечается рост обоих показателей, количество транзакций увеличилось на 13 %, а средний чек – на 14 %, до 1310 рублей.

Самый незначительный рост весной 2024 года показала доставка готовой еды из заведений общепита – количество заказов увеличилось на 7 % по сравнению с весной 2023 года. Средний чек стал больше на 5 % и составил 1020 рублей.

Ресторанный бизнес начал стабилизироваться после нескольких непростых лет, связанных с пандемией коронавируса и ограничениями из-за введенных санкций – активно развиваются различные бюджетные концепции и запускаются новые для рынка форматы, что привлекает россиян. Аналитики отмечают, на рост популярности услуг общепита также повлияло активное развитие внутреннего туризма.

Кроме того, рост интереса к заведениям общепита, а в особенности к барам, соответствует общему тренду на увеличение трат на развлечения и досуг.

Сэкономить в заведениях общепита можно с помощью карт МТС Weekend и MTS CASHBACK, держатели которых получают 5 % кешбэка за оплату в кафе и ресторанах, 3 % − за фастфуд. По виртуальной карте «Мир» MTS CASHBACK LITE предусмотрено 3 % кешбэка в кафе и ресторанах.