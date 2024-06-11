Совершившие различные преступления женщины хотят «обнулить» сроки заключения, участвуя в спецоперации.

Совершившие различные преступления женщины хотят «обнулить» сроки заключения, участвуя в спецоперации.

В России женщины-заключенные стали подавать прошения об участии в специальной военной операции, сообщает Shot со ссылкой на уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Омбудсмен заявила, что получает соответствующие обращения, пока ни одну из заключенных в зону СВО не отправляли.

Как пояснила Москалькова, причинами отказов являются возраст и неподходящие статьи, по которым осуждены женщины. Участвовать в СВО они хотят, чтобы «обнулить» сроки заключения по совершенным преступлениям.

Ранее частная военная компания «Вагнер» активно вербовала мужчин-заключенных для участия в спецоперации. Среди них были и омичи.